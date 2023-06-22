Главный скаут «Краснодара»: Галицкий отпустит Сперцяна в Европу, если все детали сойдутся

Главный скаут «Краснодара» Максим Бузникин рассказал о вероятном будущем полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Принимать решение будет президент клуба — это его главная прерогатива. Интерес к Сперцяну от европейских клубов должен быть — это неудивительно. Эдуард провёл хороший сезон. Никто не удивлён, что к нему может быть интерес европейских клубов. Если все детали сойдутся, то Сергей Николаевич примет решение отпустить его за солидное предложение в более сильный европейский чемпионат. Но пока Сперцян — наш игрок», — сказал Бузникин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Сперцян забил 10 голов и отдал 11 голевых передач в 28 матчах.