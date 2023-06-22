Быстров раскритиковал «Спартак» за выбор нового гендиректора

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал назначение Олега Малышева на должность генерального директора московского «Спартака». Быстров раскритиковал руководство красно-белых за выбор нового гендиректора. По его мнению, ничего толкового из этого назначения не выйдет.

«Очередной весёленький ход «Спартака» заставляет задуматься о компетентности руководства. Снова в футбол приходит человек не из футбола. Сейчас лет 10 уйдёт на то, чтобы стажёр вошёл во вкус, понял что куда и как правильно всё это делать.

«Спартак» может начинать отдыхать. Потому что, скажем так, ничего толкового не выйдет», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее гендиректором «Спартака» был Евгений Мележиков.