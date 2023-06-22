Быстров раскритиковал «Спартак» за выбор нового гендиректора
Поделиться
Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал назначение Олега Малышева на должность генерального директора московского «Спартака». Быстров раскритиковал руководство красно-белых за выбор нового гендиректора. По его мнению, ничего толкового из этого назначения не выйдет.
«Очередной весёленький ход «Спартака» заставляет задуматься о компетентности руководства. Снова в футбол приходит человек не из футбола. Сейчас лет 10 уйдёт на то, чтобы стажёр вошёл во вкус, понял что куда и как правильно всё это делать.
«Спартак» может начинать отдыхать. Потому что, скажем так, ничего толкового не выйдет», — написал Быстров в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее гендиректором «Спартака» был Евгений Мележиков.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 июня 2023
-
14:23
-
14:22
-
14:11
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:45
-
13:45
-
13:43
-
13:41
-
13:31
-
13:30
-
13:15
-
13:11
-
13:01
-
13:00
-
12:57
-
12:45
-
12:42
-
12:34
-
12:30
-
12:23
-
12:22
-
12:17
-
12:12
-
12:08
-
11:53
-
11:38
-
11:36
-
11:28
-
11:27
-
11:26
-
11:25
-
11:20
Партнерский контент