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Быстров раскритиковал «Спартак» за выбор нового гендиректора

Быстров раскритиковал «Спартак» за выбор нового гендиректора
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Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал назначение Олега Малышева на должность генерального директора московского «Спартака». Быстров раскритиковал руководство красно-белых за выбор нового гендиректора. По его мнению, ничего толкового из этого назначения не выйдет.

«Очередной весёленький ход «Спартака» заставляет задуматься о компетентности руководства. Снова в футбол приходит человек не из футбола. Сейчас лет 10 уйдёт на то, чтобы стажёр вошёл во вкус, понял что куда и как правильно всё это делать.

«Спартак» может начинать отдыхать. Потому что, скажем так, ничего толкового не выйдет», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее гендиректором «Спартака» был Евгений Мележиков.

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