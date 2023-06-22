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«Спасибо, Марцел!» «Оренбург» выпустил прощальное видео ушедшему в «Динамо» Личке

«Спасибо, Марцел!» «Оренбург» выпустил прощальное видео ушедшему в «Динамо» Личке
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Футбольный клуб «Оренбург» в своих социальных сетях опубликовал специальный видеоролик, приуроченный к уходу из клуба главного тренера Марцела Лички.

В видео представлен клип из ключевых моментов «Оренбурга» за всё время, что клубом руководил Личка. Заканчивается ролик словами: «Спасибо, Марцел!»

Ранее московское «Динамо» объявило о переходе Лички. Чешский специалист, у которого был ещё год по контракту с «Оренбургом», стал главным тренером бело-голубых.

Личка возглавил «Оренбург» в 2020 году. В сезоне 2022/2023 южноуральская команда под его руководством заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо», в которое ушёл Личка, осталось на девятом месте.

По информации СМИ, новым тренером «Оренбурга» станет экс-наставник «Теплице» Иржи Ярошик.

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