«Реал» объявил о продлении контракта с капитаном команды Начо

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с капитаном и защитником команды Начо Фернандесом. Новое соглашение испанского футболиста с «Королевским клубом» рассчитано до конца июня 2024 года.

Начо играет за «Реал» уже 22 года, с момента, когда он присоединился к академии мадридского клуба в 2001 году. Всего за основную команду «Реала» защитник успел сыграл 319 матчей. Начо выиграл 23 трофея, пять раз одержав победу в Лиге чемпионов и трижды став чемпионом Испании.

33-летний центральный защитник за свою карьеру также успел сыграть 24 матча за сборную Испании.

В прошедшем сезоне Начо сыграл за «Реал» 44 матча во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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