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Динияр Билялетдинов: мой прогноз, что российскому футболу ещё года два ничего не светит

Динияр Билялетдинов: мой прогноз, что российскому футболу ещё года два ничего не светит
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Известный российский экс-футболист Динияр Билялетдинов отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену. Билялетдинов не разделяет чересчур оптимистичные настроения.

«Слова представителей ФИФА и УЕФА на конференции РФС? У меня пессимистичный настрой на счёт возвращения российского футбола на международную арену. Мой прогноз: нам ничего не светит ещё года два», — сказал Динияр Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее сегодня советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.

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