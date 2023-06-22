Динияр Билялетдинов: мой прогноз, что российскому футболу ещё года два ничего не светит
Поделиться
Известный российский экс-футболист Динияр Билялетдинов отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену. Билялетдинов не разделяет чересчур оптимистичные настроения.
«Слова представителей ФИФА и УЕФА на конференции РФС? У меня пессимистичный настрой на счёт возвращения российского футбола на международную арену. Мой прогноз: нам ничего не светит ещё года два», — сказал Динияр Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Ранее сегодня советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.
Комментарии
- 22 июня 2023
-
14:23
-
14:22
-
14:11
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:45
-
13:45
-
13:43
-
13:41
-
13:31
-
13:30
-
13:15
-
13:11
-
13:01
-
13:00
-
12:57
-
12:45
-
12:42
-
12:34
-
12:30
-
12:23
-
12:22
-
12:17
-
12:12
-
12:08
-
11:53
-
11:38
-
11:36
-
11:28
-
11:27
-
11:26
-
11:25
-
11:20
Партнерский контент