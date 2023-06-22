Умер член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский

В ночь на 22 июня 2023 года ушёл из жизни член совета директоров московского «Торпедо» Анатолий Ходоровский. Функционер скончался в возрасте 60 лет.

«Коллектив ФК «Торпедо Москва» с прискорбием сообщает, что сегодня ночью в возрасте 60 лет ушёл из жизни член совета директоров клуба Анатолий Ходоровский.

Глубочайшие соболезнования родным и близким. Объявляем о дне тишины и памяти», — написала пресс-служба «Торпедо» в клубном телеграм-канале.

Напомним, по итогам минувшего сезона московское «Торпедо» напрямую вылетело из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Автозаводцы заняли последнее место в турнирной таблице РПЛ. Также напрямую в Первую лигу вылетели подмосковные «Химки». Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит».