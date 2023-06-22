Умер член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский
Поделиться
В ночь на 22 июня 2023 года ушёл из жизни член совета директоров московского «Торпедо» Анатолий Ходоровский. Функционер скончался в возрасте 60 лет.
«Коллектив ФК «Торпедо Москва» с прискорбием сообщает, что сегодня ночью в возрасте 60 лет ушёл из жизни член совета директоров клуба Анатолий Ходоровский.
Глубочайшие соболезнования родным и близким. Объявляем о дне тишины и памяти», — написала пресс-служба «Торпедо» в клубном телеграм-канале.
Напомним, по итогам минувшего сезона московское «Торпедо» напрямую вылетело из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Автозаводцы заняли последнее место в турнирной таблице РПЛ. Также напрямую в Первую лигу вылетели подмосковные «Химки». Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит».
Комментарии
- 22 июня 2023
-
15:46
-
15:42
-
15:36
-
15:31
-
15:25
-
15:18
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
14:58
-
14:53
-
14:46
-
14:32
-
14:30
-
14:23
-
14:22
-
14:11
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:45
-
13:45
-
13:43
-
13:41
-
13:31
-
13:30
-
13:15
-
13:11
-
13:01
-
13:00
-
12:57
-
12:45
-
12:42
-
12:34
Партнерский контент