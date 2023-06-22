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«Оренбург» объявил о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера

Футбольный клуб «Оренбург» на своём официальном сайте объявил о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ярошик подпишет контракт с «Оренбургом» сроком на два года.

В прошлом сезоне чемпионата России «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Недавно стало известно, что Марцел Личка, ранее работавший главный тренером «Оренбурга», возглавил московское «Динамо». Ярошик занял вакантное место в «Оренбурге», которое появилось после ухода Лички.

Иржи Ярошик известен по выступлениям за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также «Челси», «Селтик», испанские «Реал Сарагоса» и «Алавес», пражскую «Спарту» и национальную команду Чехии.

В качестве тренера Ярошик успел поработать с клубами из Словакии, Словении и Чехии.