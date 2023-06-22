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Личка: победа над «Спартаком» — самый позитивный момент с «Оренбургом» в прошлом сезоне

Личка: победа над «Спартаком» — самый позитивный момент с «Оренбургом» в прошлом сезоне
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Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о позитивных моментах прошлого сезона с «Оренбургом».

«Это был отличный сезон в «Оренбурге». Спасибо большое всем за него! Выделю три самых позитивных момента в сезоне. Это победа над «Краснодаром» — 5:1. Был очень важный гол Капленко с дальнего расстояния в ворота «Сочи», когда мы победили — 4:0. Этот гол нам дал свободу в игре, мы смогли показывать свои лучшие качества. Была отличная победа над «Спартаком» у нас дома — 2:0. Это, наверное, самый яркий момент с «Оренбургом» в РПЛ», — приводит слова Лички «Спорт-экспресс».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера клуба. Контракт с чешским специалистом рассчитан на следующий сезон с возможностью продления договорённости на сезоны-2024/2025 и 2025/2026.

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