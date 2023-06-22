Юрий Сёмин отреагировал на назначение Марцела Лички главным тренером «Динамо»
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Советский и российский тренер Юрий Сёмин отреагировал на назначение Марцела Лички на пост главного тренера московского «Динамо».
«Личка — один из немногих иностранцев, который хорошо себя проявил в нашем чемпионате. Видны плоды его работы. Видно, что игроки у него прогрессируют. Он выучил русский язык, хорошо говорит с футболистами — это очень важный фактор. Надеюсь, в «Динамо» он будет работать так же хорошо, как в «Оренбурге», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера клуба. Контракт с чешским специалистом рассчитан на следующий сезон с возможностью продления договорённости на сезоны-2024/2025 и 2025/2026.
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