Валерий Масалитин назвал рискованным назначение Ярошика главным тренером «Оренбурга»

Бывший российский футболист Валерий Масалитин отреагировал на новость о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера «Оренбурга», который недавно освободился после ухода Марцела Лички в московское «Динамо».

«Ярошик в «Оренбурге» — непонятное назначение. Никаких больших высот как тренер Ярошик не добивался. Понятно, что это протеже Лички, он его рекомендовал. Иржи получил шанс — посмотрим, как им воспользуется. Но скажу так: это рискованное назначение», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Иржи Ярошик известен по выступлениям за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также «Челси», «Селтик», испанские «Реал Сарагоса» и «Алавес», пражскую «Спарту» и национальную команду Чехии.

В качестве тренера Ярошик успел поработать с клубами из Словакии, Словении и Чехии.