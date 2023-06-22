Бышовец считает, что «Зенит» может повторить рекорд «Баварии» по числу чемпионств подряд

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что сине-бело-голубые способны повторить рекорд мюнхенской «Баварии» и стать чемпионом страны 11 раз подряд. Напомним, клуб из Санкт-Петерубрга становился чемпионом России в пяти предыдущих сезонах.
«Сколько ещё будет продолжаться гегемония «Зенита»? Возможности «Зенита» исключительные для российского чемпионата. Кто идёт следом за ними, конечно, им уступают по уровню игроков и уровню условий. Есть основания говорить, что чемпионства «Зенита» — это долгоиграющая пластинка.
Может ли «Зенит» повторить достижение «Баварии», которая 11 раз подряд стала чемпионом? Думаю, что да. При том, мне кажется, что конкуренция в чемпионате Германии выше, чем в чемпионате России», — приводит слова Бышовца Legalbet.
- 22 июня 2023
-
16:00
-
15:46
-
15:42
-
15:36
-
15:31
-
15:25
-
15:18
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
14:58
-
14:53
-
14:46
-
14:32
-
14:30
-
14:23
-
14:22
-
14:11
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:45
-
13:45
-
13:43
-
13:41
-
13:31
-
13:30
-
13:15
-
13:11
-
13:01
-
13:00
-
12:57
-
12:45
-
12:42