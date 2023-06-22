Бышовец считает, что «Зенит» может повторить рекорд «Баварии» по числу чемпионств подряд

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что сине-бело-голубые способны повторить рекорд мюнхенской «Баварии» и стать чемпионом страны 11 раз подряд. Напомним, клуб из Санкт-Петерубрга становился чемпионом России в пяти предыдущих сезонах.

«Сколько ещё будет продолжаться гегемония «Зенита»? Возможности «Зенита» исключительные для российского чемпионата. Кто идёт следом за ними, конечно, им уступают по уровню игроков и уровню условий. Есть основания говорить, что чемпионства «Зенита» — это долгоиграющая пластинка.

Может ли «Зенит» повторить достижение «Баварии», которая 11 раз подряд стала чемпионом? Думаю, что да. При том, мне кажется, что конкуренция в чемпионате Германии выше, чем в чемпионате России», — приводит слова Бышовца Legalbet.