Нигматуллин: в «Динамо» мало у кого хорошо получается, но у Лички есть шансы на успех
Поделиться
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на назначение Марцела Лички на пост главного тренера московского «Динамо».
«Личка — очень квалифицированный тренер! Он убедительно доказал это своей работой в «Оренбурге». У него есть шансы на успех в московском клубе. Рассматриваю это назначения скорее как положительный момент. Хотя, конечно же, хотелось бы увидеть у руля российского тренера. Но стоит сказать, что Марцел уже полностью адаптировался к российскому чемпионату. Очевидно, что в Москве работать в разы сложнее. «Динамо» такой клуб, в котором мало, у кого что-то получается. Пожелаю ему спокойствия и удачи!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Комментарии
- 22 июня 2023
-
16:00
-
15:46
-
15:42
-
15:36
-
15:31
-
15:25
-
15:18
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
14:58
-
14:53
-
14:46
-
14:32
-
14:30
-
14:23
-
14:22
-
14:11
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:45
-
13:45
-
13:43
-
13:41
-
13:31
-
13:30
-
13:15
-
13:11
-
13:01
-
13:00
-
12:57
-
12:45
-
12:42
Партнерский контент