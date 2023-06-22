Нигматуллин: в «Динамо» мало у кого хорошо получается, но у Лички есть шансы на успех

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на назначение Марцела Лички на пост главного тренера московского «Динамо».

«Личка — очень квалифицированный тренер! Он убедительно доказал это своей работой в «Оренбурге». У него есть шансы на успех в московском клубе. Рассматриваю это назначения скорее как положительный момент. Хотя, конечно же, хотелось бы увидеть у руля российского тренера. Но стоит сказать, что Марцел уже полностью адаптировался к российскому чемпионату. Очевидно, что в Москве работать в разы сложнее. «Динамо» такой клуб, в котором мало, у кого что-то получается. Пожелаю ему спокойствия и удачи!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.