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В «Динамо» прокомментировали назначение Лички главным тренером

В «Динамо» прокомментировали назначение Лички главным тренером
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Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач высказался о назначении на пост главного тренера команды Марцела Лички, выразив уверенность, что чешский специалист поможет игрокам бело-голубых прогрессировать.

«Марцел Личка — тренер, чья философия игры совпадает с нашей. У Марцела есть и хорошие футбольные знания, и дух победителя: мы уверены, что благодаря этому у команды будут правильный настрой и мотивация.

Личка отлично знает российскую лигу, ему не нужно время на адаптацию. А что самое важное, я уверен: Личка и его штаб сделают так, что наши игроки будут прогрессировать», — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».

Контракт 45-летнего Лички с «Динамо» подписан по схеме «1+2». Ранее чех работал с «Оренбургом».

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