РФС объявил об изменениях в регламенте Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил об утверждении регламента Кубка России на следующий сезон.
Как и в прошедшем сезоне, розыгрыш Кубка России пройдёт по схеме с двойным выбыванием. Однако в регламенте турнира появилось одно изменение, которое вступит в силу с нового сезона. Команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, больше не будет участвовать в турнире. В прошлом сезоне она вышла в финал Пути регионов. Теперь финал нижней сетки Кубка России будет состоять из одного матча.
Новый розыгрыш Кубка России начнётся 25–27 июля. Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, одержавший победу в сезоне-2022/2023. Армейцы обыграли в Суперфинале национального Кубка «Краснодар».
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