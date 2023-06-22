Широков: когда слова УЕФА о возвращении России будут подкреплены делом, мы в это поверим

Бывший капитан сборной России Роман Широков, занимающий пост гендиректора «Сатурна», высказался о том, вернёт ли УЕФА российские клубы в европейский футбол.

«Когда слова будут подкреплены делом, тогда мы в это поверим. Мы уже слышали много красивых слов, которые ни к чему не приводят. Это одно лишь только желание. По их версии, они и не желали, чтобы мы оттуда выпадали. Их словам трудно верить. К сожалению, на данный момент это разговоры, но не более», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 28 февраля 2022 года УЕФА исключил российские футбольные клубы из соревнований, проводимых организацией. Команды из России потеряли возможность участвовать в таких турнирах, как Лига чемпионов или Лига Европы.