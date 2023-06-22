Новый гендиректор «Спартака»: для меня самое главное ― это не подвести болельщиков

Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал об ответственности перед болельщиками, которую чувствует после назначения на высокую должность в структуре красно-белых.

«Чувствую огромную ответственность. Ответственность перед армией болельщиков важнее, чем риск, связанный с потерей работы или ответственность перед своими руководителями. Для меня самое главное – это не подвести болельщиков. Отталкиваясь от этого, важно сказать, что решения, которые я могу принимать, могут быть правильные или неправильные. Но я всегда буду принимать их исходя из интересов московского «Спартака» — это для меня очень важный критерий.

Смотрю с оптимизмом и надеждой в будущее. Вижу, что у клуба есть огромный потенциал и огромные возможности. Вижу, что акционер клуба ставит очень серьёзные задачи и выделяет очень серьёзные ресурсы. Будем двигаться вверх в спортивных результатах и других аспектах», — сказал Малышев в видео на YouTube-канале «Спартака».