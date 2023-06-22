Новый гендиректор «Спартака»: для меня самое главное ― это не подвести болельщиков

Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал об ответственности перед болельщиками, которую чувствует после назначения на высокую должность в структуре красно-белых.
«Чувствую огромную ответственность. Ответственность перед армией болельщиков важнее, чем риск, связанный с потерей работы или ответственность перед своими руководителями. Для меня самое главное – это не подвести болельщиков. Отталкиваясь от этого, важно сказать, что решения, которые я могу принимать, могут быть правильные или неправильные. Но я всегда буду принимать их исходя из интересов московского «Спартака» — это для меня очень важный критерий.
Смотрю с оптимизмом и надеждой в будущее. Вижу, что у клуба есть огромный потенциал и огромные возможности. Вижу, что акционер клуба ставит очень серьёзные задачи и выделяет очень серьёзные ресурсы. Будем двигаться вверх в спортивных результатах и других аспектах», — сказал Малышев в видео на YouTube-канале «Спартака».
- 22 июня 2023
-
17:28
-
17:23
-
17:22
-
17:16
-
17:10
-
17:08
-
16:53
-
16:47
-
16:47
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:34
-
16:33
-
16:27
-
16:25
-
16:21
-
16:20
-
16:20
-
16:13
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
16:00
-
15:46
-
15:42
-
15:36
-
15:31
-
15:25
-
15:18
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
14:58
-
14:53