«Тулуза» может быть отстранена от Лиги Европы, несмотря на победу в Кубке Франции

«Тулуза» может потерять право на участие в Лиге Европы, сообщает L’Equipe. Причина отстранения заключается в том, что клуб принадлежит американскому инвестиционному фонду RedBird Capital Partners, который в 2022 году стал главным акционером «Милана». Регламентом УЕФА клубы с одним владельцем не могут участвовать в одном и том же соревновании. То есть в случае, если «Милан» завершит групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона на третьем месте и вылетит в Лигу Европы, регламент будет нарушен.
Ожидается, что УЕФА вынесет вердикт в конце июня. Если «Тулузу» отстранят от участия в еврокубках, «Лилль» может вместо Лиги конференций попасть в Лигу Европы, кроме того, на европейской арене может сыграть и «Монако», занявший шестое место в чемпионате Франции.
- 22 июня 2023
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