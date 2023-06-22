Евгений Гинер — о Медине: не могу представить, что игрок ЦСКА перейдёт в «Спартак»

Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к Хесусу Медине. Ранее сообщалось, что в плеймейкере армейцев заинтересован непосредственно главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.
«Были слухи про Медину — могу ли представить, что игрок из ЦСКА перейдёт в «Спартак»? Вы правильно задаёте вопрос, чтобы я ответил односложно. Нет, я не могу такого представить», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.
- 22 июня 2023
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:22
-
17:16
-
17:10
-
17:08
-
16:53
-
16:47
-
16:47
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:34
-
16:33
-
16:27
-
16:25
-
16:21
-
16:20
-
16:20
-
16:13
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
16:00
-
15:46
-
15:42
-
15:36
-
15:31
-
15:25
-
15:18
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
14:58