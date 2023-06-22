Евгений Гинер — о Медине: не могу представить, что игрок ЦСКА перейдёт в «Спартак»

Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к Хесусу Медине. Ранее сообщалось, что в плеймейкере армейцев заинтересован непосредственно главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

«Были слухи про Медину — могу ли представить, что игрок из ЦСКА перейдёт в «Спартак»? Вы правильно задаёте вопрос, чтобы я ответил односложно. Нет, я не могу такого представить», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.