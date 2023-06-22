Новый календарь РПЛ будут утверждать президент Лиги Алаев и президент РФС Дюков

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что РФС примет участие в составлении календаря чемпионата России на следующий сезон.
«Никаких конфликтов, нашли компромиссный вариант, за что спасибо коллегам. В регламенте прошлого сезона была формулировка, что календарь утверждает исполком РФС. Была структура календаря, который утверждал РФС, а Лига определяла расписание матчей.
РФС сейчас предложил, чтобы попарное расписание утверждалось общим собранием РПЛ и исполкомом РФС.
Попарный календарь, считаю, нельзя утверждать ни на общем собрании, ни на исполкоме. Сейчас 59-й вариант, но выносить его на общее собрание неправильно. Клубы должны доверять президенту.
Мы нашли компромиссный вариант — мы готовим расписание, его оперативно смотрит президент РФС. Это максимально гибкая система», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 22 июня 2023
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