Тикнизян — о победе над Латвией: рад, что мы смогли осчастливить армянский народ

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился эмоциями после матча отбора на чемпионат Европы, в котором встречались сборные Армении и Латвии (2:1).

«Мне было максимально приятно, когда трибуны скандировали мою фамилию после матча. Я правда этого не ожидал и понимаю, что болельщики благодарят меня и команду за проделанную работу на футбольном поле. В случае даже не положительного результата болельщики также отметили бы наши старания и неравнодушие.

Мимо меня не проходит поддержка армянского народа, очень благодарен. Действительно, меня здесь приняли очень хорошо, для меня это важно. Благодарен каждому, кто за нас болел, кто был на стадионе и кто сидел у телевизора тоже. Я рад, что мы смогли осчастливить армянский народ вчерашней ночью», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.