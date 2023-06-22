Президент РПЛ Алаев: клубы ждут встречи с судьями. РФС определит дату в ближайшее время
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, когда пройдёт встреча клубов РПЛ с судьями.
«Когда состоится встреча клубов РПЛ с судьями? Данное предложение было озвучено коллегами из РФС. Не в моей компетенции собрать судей и подготовить данное мероприятие. Коллеги озвучили данное предложение — мы с ним согласились. Сезон закончен, подведены итоги. До старта следующего сезона ещё есть месяц.
В ближайшее время коллеги из РФС определят дату, состав участников, повестку, и проведём это мероприятие. Мы с клубами на последнем общем собрании обсуждали этот вопрос — они тоже ждут этой встречи. Надо время, чтобы подготовиться», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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