Президент РФС Дюков: новый формат Кубка всем понравился. Никто не выступил против смены

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал новый формат Кубка России.

«В Кубке России нет конкуренции? Кажется, вы за другим Кубком следите. Нам нужна обратная связь. Новый формат неидеальный, но всем понравился. Стало больше матчей, мы видим высокий интерес к Кубку.

Спонсоры и партнёры голосуют деньгами, а призовой фонд Кубка вырос в 20 раз. Это говорит о том, что этот формат интересен. На исполкоме обсуждался формат Кубка на новый сезон, ни один из членов исполкома не предлагал менять формат», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, как и в прошедшем сезоне, розыгрыш Кубка России пройдёт по схеме с двойным выбыванием. Однако в регламенте турнира появилось одно изменение, которое вступит в силу с нового сезона. Команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, больше не будет участвовать в турнире. В прошлом сезоне она вышла в финал Пути регионов. Теперь финал нижней сетки Кубка России будет состоять из одного матча.