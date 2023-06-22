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Глава РФС Дюков: дискриминации к календарю быть не должно. Нужно учитывать интересы всех

Глава РФС Дюков: дискриминации к календарю быть не должно. Нужно учитывать интересы всех
Александр Дюков
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Глава Российского футбольного союза Александр Дюков высказался по поводу составления календаря на следующий сезон чемпионата России.

«Вопрос календаря обсуждался на исполкоме. Все члены исполкома, в том числе представители клубов и Лиги, пришли к тому, чтобы учитывать интересы всех сторон ― клубов, сборных и так далее.

Подходов может быть два: один ― дискриминационный, когда календари всех соревнований подстраиваются под один выбранный турнир. Такой подход был признан неправильным.

Сейчас важно пойти по пути компромисса для всех турниров. РПЛ будет составлять календарь, который мы будем накладывать на проект календаря Кубка России, чтобы полный календарь был для всех удобным», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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