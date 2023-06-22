Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реалу» интересен 18-летний хавбек «Фенербахче» Арда Гюлер

«Реалу» интересен 18-летний хавбек «Фенербахче» Арда Гюлер
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» проявляет интерес к молодому полузащитнику турецкого «Фенербахче» Арде Гюлеру. Об этом сообщает испанское издание AS.

По сведениям источника, Гюлер интересен также «Севилье», «Бенфике», «Милану» и некоторым клубам английской Премьер-лиги. В контракте полузащитника с «Фенербахче» прописана сумма отступных в размере € 18 млн.

18-летний Гюлер, которого называют «турецким Месси», провёл 35 матчей за «Фенербахче» в минувшем сезоне, забил шесть голов и сделал семь результативных передач. За стамбульский клуб, воспитанником которого Арда является, полузащитник играет с 2021 года.

В сезоне-2022/2023 «Фенербахче» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 80 очков — на восемь меньше, чем «Галатасарай», ставший в итоге чемпионом страны.

Материалы по теме
El Chiringuito: «Реал» готов предложить за Мбаппе € 120 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023