«Реалу» интересен 18-летний хавбек «Фенербахче» Арда Гюлер

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Мадридский «Реал» проявляет интерес к молодому полузащитнику турецкого «Фенербахче» Арде Гюлеру. Об этом сообщает испанское издание AS.

По сведениям источника, Гюлер интересен также «Севилье», «Бенфике», «Милану» и некоторым клубам английской Премьер-лиги. В контракте полузащитника с «Фенербахче» прописана сумма отступных в размере € 18 млн.

18-летний Гюлер, которого называют «турецким Месси», провёл 35 матчей за «Фенербахче» в минувшем сезоне, забил шесть голов и сделал семь результативных передач. За стамбульский клуб, воспитанником которого Арда является, полузащитник играет с 2021 года.

В сезоне-2022/2023 «Фенербахче» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 80 очков — на восемь меньше, чем «Галатасарай», ставший в итоге чемпионом страны.