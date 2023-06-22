Президент РФС Дюков вспомнил, как смотрел матч сборной России с Нидерландами на Евро-2008

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков поделился воспоминаниями от матча сборной России со сборной Нидерландов на чемпионате Европы 2008 года.

«Эмоции от игры с Нидерландами до сих пор сильные, они отличные. Все с удовольствием его вспоминают. Я смотрел его под Москвой в компании друзей, до сих пор помню те эмоции», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч сборной России со сборной Нидерландов на чемпионате Европы прошёл 21 июня 2008 года. Игра завершилась победой россиян со счётом 3:1 после дополнительного времени (1:1 после основного времени). Голами в составе нашей команды отметились Роман Павлюченко (56-я минута), Дмитрий Торбинский (112-я минута) и Андрей Аршавин (116-я минута).