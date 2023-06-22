Президент РФС Дюков вспомнил, как смотрел матч сборной России с Нидерландами на Евро-2008
Поделиться
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков поделился воспоминаниями от матча сборной России со сборной Нидерландов на чемпионате Европы 2008 года.
«Эмоции от игры с Нидерландами до сих пор сильные, они отличные. Все с удовольствием его вспоминают. Я смотрел его под Москвой в компании друзей, до сих пор помню те эмоции», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч сборной России со сборной Нидерландов на чемпионате Европы прошёл 21 июня 2008 года. Игра завершилась победой россиян со счётом 3:1 после дополнительного времени (1:1 после основного времени). Голами в составе нашей команды отметились Роман Павлюченко (56-я минута), Дмитрий Торбинский (112-я минута) и Андрей Аршавин (116-я минута).
Комментарии
- 22 июня 2023
-
19:01
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:37
-
18:36
-
18:30
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:05
-
17:57
-
17:50
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:22
-
17:16
-
17:10
-
17:08
-
16:53
-
16:47
-
16:47
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:34
-
16:33
-
16:27
-
16:25
-
16:21
Партнерский контент