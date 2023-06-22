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Мостовой: Личка три года отработал в «Оренбурге» и заслужил приглашение в «Динамо»

Мостовой: Личка три года отработал в «Оренбурге» и заслужил приглашение в «Динамо»
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Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался насчёт Марцела Лички, ставшего главным тренером московского «Динамо».

«Место в таблице покажет, правильное ли решение приняло «Динамо», назначив Личку главным тренером. Марцел три года отработал в «Оренбурге» и заслужил такое приглашение. Он говорит по-русски, всё здесь знает — почему бы и нет? По крайней мере, этот человек не взялся из ниоткуда, как многие. Получится ли у Лички в «Динамо»? Сложно сказать: это такой клуб, что нельзя ничего предсказать», — сказал Мостовой беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

О назначении Лички в «Динамо» было объявлено сегодня, 22 июня. Ранее чешский специалист работал в «Оренбурге», брестском «Динамо» и других клубах.

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