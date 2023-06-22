Питер Крауч: не понимаю игроков, уезжающих в Саудовскую Аравию в расцвете сил

Экс-форвард «Ливерпуля», «Стока» и некоторых других английских команд Питер Крауч раскритиковал молодых футболистов, уезжающих в Саудовскую Аравию.

«С точки зрения игрока, это отчасти можно понять. Но я не понимаю 25-летних игроков в расцвете сил (переходящих в саудовские клубы. — Прим. «Чемпионата»). Вы всегда будете отставать от любой лиги на 10 лет, мы уже видели это. Единственное, что можно сказать о Саудовской Аравии, так это то, что эти ребята настроены серьёзно.

Чтобы такие игроки, как 26-летний Невеш, отправлялись в Саудовскую Аравию… Я понимаю, когда туда уезжают Роналду или Бензема. Они всего добились в футболе. Но у парней 25–26 лет ещё есть возможность выиграть что-то. Речь идёт о воспоминаниях и наследии. Но им так или иначе будут хорошо платить, не правда ли?» — цитирует Крауча издание Liverpool Echo.