Вратарь женской сборной России: мы вышли на Евро и наплевать, освистывали бы нас или нет

Голкипер сборной России по футболу Эльвира Тодуа призналась, что была расстроена тем, что ей не удалось выступить на женском чемпионате Европы в прошлом году.
«Если бы нам сказали, что можем поехать без намёка на принадлежность к России? А как может поехать спортсмен без флага? И хочется, и колется. И не понимаешь, будет это хорошо или плохо. Чемпионат Европы? Обидно было. Мы вышли туда. Мы так упирались с Португалией ради того, чтобы нас выкинули? Я считаю, что с нами неправильно поступили.
Нам надо было дать доиграть. Мы заслуженно туда вышли, отобрались. Мне было бы наплевать, освистывали бы нас в Англии или нет. Как бы ко мне относились, было бы всё равно. Сложно ответить как‑то однозначно», — сказала Тодуа в эфире «Матч Премьер».
В мае 2022 года Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил женскую сборную России от участия в финальной части чемпионата Европы, победителем которого стала команда Англии, принимавшая турнир. Российскую команду на Евро заменила Португалия, которая проиграла россиянкам в плей‑офф.
- 22 июня 2023
-
19:01
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:37
-
18:36
-
18:30
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:05
-
17:57
-
17:50
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:22
-
17:16
-
17:10
-
17:08
-
16:53
-
16:47
-
16:47
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:34
-
16:33
-
16:27
-
16:25
-
16:21