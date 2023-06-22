Вратарь женской сборной России: мы вышли на Евро и наплевать, освистывали бы нас или нет

Голкипер сборной России по футболу Эльвира Тодуа призналась, что была расстроена тем, что ей не удалось выступить на женском чемпионате Европы в прошлом году.

«Если бы нам сказали, что можем поехать без намёка на принадлежность к России? А как может поехать спортсмен без флага? И хочется, и колется. И не понимаешь, будет это хорошо или плохо. Чемпионат Европы? Обидно было. Мы вышли туда. Мы так упирались с Португалией ради того, чтобы нас выкинули? Я считаю, что с нами неправильно поступили.

Нам надо было дать доиграть. Мы заслуженно туда вышли, отобрались. Мне было бы наплевать, освистывали бы нас в Англии или нет. Как бы ко мне относились, было бы всё равно. Сложно ответить как‑то однозначно», — сказала Тодуа в эфире «Матч Премьер».

В мае 2022 года Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил женскую сборную России от участия в финальной части чемпионата Европы, победителем которого стала команда Англии, принимавшая турнир. Российскую команду на Евро заменила Португалия, которая проиграла россиянкам в плей‑офф.