Франция — Италия: текстовая трансляция матча молодёжного ЧЕ-2023 начнётся в 21:45 мск

В четверг, 22 июня, состоится матч 1-го тура группы D молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором сразятся сборные Франции и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Клуж-Арена» в Клуж-Напоке, Румыния. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Аллардом Линдхутом (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Соперниками французов и итальянцев по группе D являются национальные команды Норвегии и Швейцарии. Действующий победитель молодёжного чемпионата Европы — сборная Германии. Два года назад немецкая команда одолела в финале Португалию со счётом 1:0. Франция в том розыгрыше уступила Нидерландам в четвертьфинале (1:2), а Италия на той же стадии была бита португальцами — 3:5.
Свой предыдущий официальный матч — со сборной Украины в июне прошлого года — Франция сыграла вничью (3:3). Молодёжная сборная Италии разгромила Ирландию — 4:1.
- 22 июня 2023
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