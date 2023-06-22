Тикнизян: футбол без болельщиков — как театр без зрителей! Они играют важную роль

Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал, какую мотивацию ему придают болельщики на трибунах во время игры.

«Конечно, поддержка трибун меня мотивирует на каждой игре, но не сказать, что эта мотивация отражается на моей личной жизни. А что касается футбольного поля, то для меня это очень многое значит, потому что футбол без болельщиков – как театр без зрителей!

Мы играем в первую очередь за себя, родных и нашего тренера. Но болельщики играют важную роль, и я в этом убедился. Мне есть с чем сравнить: к сожалению, на трибунах в России не так много болельщиков, а здесь на международном уровне всегда полные трибуны. В плане мотивации совсем по-другому себя чувствуешь на поле», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.