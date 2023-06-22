Дьяков: шаг за шагом российский футбол движется к возвращению на международный уровень

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков полагает, что российский футбол постепенно движется к возвращению на международный уровень.
«Пока в возвращение российского футбола на мировую арену остаётся только верить. Хочется, чтобы как можно скорее клубы и сборная вернулись к официальным международным матчам, но сколько этого ждать — никому не ясно. Могут вестись переговоры, проводиться встречи, но никто не знает, сколько это будет продолжаться. Остаётся только ждать.
Если брать не только футбол, а весь спорт, то мы видим, что где-то российские спортсмены начинают допускаться, участвовать. Россия — большая страна, во многих видах спорта на вершине. Футбол у нас в стране очень любят, но мы не великая футбольная держава.
Но всё равно все соскучились по играм сборной, клубов в еврокубках. Постепенно, шаг за шагом движемся на возвращение на международный уровень», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 22 июня 2023
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