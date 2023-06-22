Томас Парти хочет остаться в Европе. Игроком интересуются «Ювентус» и саудовские клубы

Полузащитник «Арсенала» Томас Парти считает вариант с продолжением карьеры в «Ювентусе» приоритетным, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, 30-летний ганский футболист надеется остаться в Европе. Ранее сообщалось, что к Парти проявляют интерес некоторые клубы из Саудовской Аравии и туринский «Ювентус». Отмечается, что официального предложения о приобретении хавбека «Арсеналу» от итальянцев ещё не поступало, но «канониры» по-прежнему готовы отпустить игрока.

В розыгрыше английской Премьер-лиги Томас Парти провёл 33 матча в сезоне-2022/2023, забил три гола и не отдал голевых передач. «Арсенал» занял в лиге второе место, набрав 84 очка в 38 матчах. «Ювентус» завершил сезон на седьмом месте с 62 очками.