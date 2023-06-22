Николай Ларин: я был бы не против, если допустят 4–5 медийных команд в Кубок России

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мыслями о развитии медийного и профессионального футбола в России.
«Я пока наблюдаю, что происходит у нас в профессиональном, детско-юношеском и медийном футболе. Пока я сторонний наблюдатель. Все потихоньку развиваются, но медийный футбол больше, наверное. Потому что ещё какое-то время назад о нём никто не знал. Соответственно, можно сказать, что медийный футбол развивается быстрее, чем остальное. Но нельзя сказать, что профессиональный и детско-юношеский футбол находится в стадии стагнации, он тоже развивается.
Медийный футбол не самый плохой пример, как существовать командам за счёт привлечённых денег и без государственной поддержки. В этом плане это перспективное направление, которое могли бы взять на вооружение клубы как минимум Второй лиги. Может быть, в Кубок России стоит не две-три медийные команды, а четыре-пять допустить? В прошлом сезоне играло два медиаклуба, в этом году вроде будет три, может, в следующем году стоит четвёртую команду добавить? Я был бы не против», — приводит слова Ларина Metaratings.
- 22 июня 2023
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