Тарханов: возвращение российского футбола на мировую арену возможно уже на следующий сезон

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов высказался о возможном возвращении российского футбола на мировую арену.
«Если о возвращении российского футбола в еврокубки говорят представители ФИФА и УЕФА, то это многое значит. Видимо, идёт работа в этом направлении. Возможно, это займёт полгода-год. Если есть обсуждения, конференции, то у ФИФА и УЕФА должны быть какие-то решения. Если бы не было встреч, мы бы просто обращались, а они бы отвергали. Думаю, что возвращение возможно уже на следующий сезон», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что видит оптимизм в последних действиях чиновников УЕФА по возвращению российских команд в главные европейские турниры.
- 22 июня 2023
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