«Ньюкасл» достиг договорённости с «Миланом» по переходу Тонали

«Ньюкасл» договорился с «Миланом» относительно перехода полузащитника Сандро Тонали в английский клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, договорённость между сторонами была достигнута на первой же встрече представителей клубов. В данный момент готовятся все необходимые для осуществления трансфера документы, после чего «сороки» смогут подписать контракт с 23-летним полузащитником.

Напомним, ранее сообщалось, что Тонали будет получать в «Ньюкасле» € 7 млн в год, а сумма трансфера составит € 50 млн. В сезоне-2022/2023 Тонали сыграл 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил два гола и сделал десять результативных передач.

Итальянец стал игроком «Милана» в 2020 году, перейдя из «Брешии» на правах аренды. Через год «чёрно-красные» выкупили полузащитника, заключив с ним долгосрочный контракт.

«Милан» по итогам сезона-2022/2023 занял четвёртое место, набрав 70 очков.