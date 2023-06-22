Колосков: ограничения ФИФА и УЕФА, наложенные на Россию, закончатся, когда завершится СВО

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал об общении с представителями ФИФА и УЕФА, которые присутствовали сегодня, 22 июня, на конференции Российского футбольного союза.
«В ФИФА и УЕФА ожидают момент, когда закончатся ограничения, которые наложили на нас, и сборные и клубные команды из России снова станут играть в Европе. Верно ли, что ограничения будут сняты только после того, как закончится специальная военная операция? Конечно. Иных вариантов нет.
Ограничения были введены, потому что началась специальная военная операция, и закончатся они, как только завершится СВО. И не надо одно с другим путать, что-то фантазировать. Закончится специальная военная операция — начнутся переговоры о снятии ограничений», — цитирует Колоскова издание «РБ Спорт».
Напомним, санкции в отношении российского спорта были введены в марте 2022 года.
- 22 июня 2023
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