Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колосков: ограничения ФИФА и УЕФА, наложенные на Россию, закончатся, когда завершится СВО

Колосков: ограничения ФИФА и УЕФА, наложенные на Россию, закончатся, когда завершится СВО
Аудио-версия:
Комментарии

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал об общении с представителями ФИФА и УЕФА, которые присутствовали сегодня, 22 июня, на конференции Российского футбольного союза.

«В ФИФА и УЕФА ожидают момент, когда закончатся ограничения, которые наложили на нас, и сборные и клубные команды из России снова станут играть в Европе. Верно ли, что ограничения будут сняты только после того, как закончится специальная военная операция? Конечно. Иных вариантов нет.

Ограничения были введены, потому что началась специальная военная операция, и закончатся они, как только завершится СВО. И не надо одно с другим путать, что-то фантазировать. Закончится специальная военная операция — начнутся переговоры о снятии ограничений», — цитирует Колоскова издание «РБ Спорт».

Напомним, санкции в отношении российского спорта были введены в марте 2022 года.

Материалы по теме
Алаев: слова делегатов ФИФА и УЕФА — сигнал. Они всё заверяют, прежде чем сказать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023