Александр Гришин: возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА — очень хорошая новость

Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новость о возвращении защитника Марио Фернандеса в армейский клуб.
«Возвращение Фернандеса в ЦСКА — очень хорошая новость. Марио — суперфутболист для нашего чемпионата и легенда клуба. Сейчас все после отпуска, поэтому он вовремя возвращается в команду и проведёт сборы. Он легко впишется в коллектив, потому что ему всё знакомо, все ребята. Также должна происходить ротация составов в течение сезона, и чем больше будет футболистов в команде, тем лучше будет для Федотова. Он будет ротировать игроков, нужны всегда сильные футболисты, поэтому это классная новость, что Марио возвращается.
Фернандес поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство в следующем сезоне. Да, «Зенит» стоит особняком, но армейцы в этом году показали, что могут обыгрывать петербуржцев и конкурировать на равных. Сильный игрок, как Марио, поможет команде в борьбе за высокие места. Если ЦСКА продолжит играть, как весной этого года, то «Зениту» придётся попотеть в новом сезоне», — приводит слова Гришина Metaratings.
- 22 июня 2023
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