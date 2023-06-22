Петрушин: «Динамо» подходит тот футбол, который Личка ставил «Оренбургу»

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин высказался о назначении наставником бело-голубых чешского специалиста Марцела Лички.

«Наконец-то у команды появился главный тренер. Время поджимает. «Динамо» должно уже работать и доукомплектовываться. Теперь остаётся ждать каких-то результатов его работы.

Личка хорошо зарекомендовал себя в «Оренбурге». Хотя я специально посмотрел, как команда играла дома и на выезде. Если дома она занимала третье место по набранным очкам, то на выезде стала только 11-й. То есть это была домашняя команда. Это связано с искусственным газоном. «Оренбург» был единственным клубом, который тренировался и играл на таком покрытии. Поэтому ему дома играть было гораздо легче.

В любом случае «Оренбург» играл и дома, и на выезде в одинаковый футбол по стилю. Он мне нравился. Игра ставилась в большей степени атакующая. «Динамо» такой стиль подошёл бы, но для него нужен определённый подбор футболистов.

У «Динамо» как раз атакующий состав. Проблема только с линией обороны. Вот туда не помешают приобретения», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».