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Гульельмо Викарио близок к переходу в «Тоттенхэм»

Гульельмо Викарио близок к переходу в «Тоттенхэм»
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Голкипер «Эмполи» Гульельмо Викарио вскоре станет игроком английского «Тоттенхэма», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, футболист подпишет контракт до 2028 года. Сумма трансфера составит € 19 млн. В ближайшее время Викарио прибудет в Лондон, где подпишет все необходимые бумаги и станет игроком «шпор».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проявляет интерес к вратарю «Брентфорда» Давиду Райе и голкиперу «Валенсии» Георгию Мамардашвили.

В сезоне-2022/2023 Гульельмо Викарио провёл 31 матч за «Эмполи» в рамках чемпионата Италии, пропустив 49 голов. Восемь встреч 26-летний вратарь отыграл «на ноль». «Эмполи» завершил сезон на 14-м месте, набрав 43 очка по итогам проведённых 38 матчей.

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