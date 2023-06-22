Кавазашвили: то, что ФИФА и УЕФА говорят в адрес России — общие фразы, конкретики нет

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что говорить о снятии международного бана с России пока рано.
«Верю ли, что бан скоро снимут? Я бы очень хотел надеяться на это. Но хотелось бы услышать от представителей ФИФА и УЕФА более конкретные ответы. То, что сегодня они говорят в адрес России, что они нас очень уважают и ценят — это общие фразы. Кроме привета господину Дюкову и РФС, их представители ничего не передавали: конкретики я не вижу. Вот и всё. Я хочу, чтобы было конкретно сказано, что на следующем конгрессе они будут ставить вопрос о продлении с нами международных контактов и включении наших команд на международные турниры.
ФИФА и УЕФА получают от нас ежегодные взносы в большом количестве — за это они могут говорить примерно одинаково не первый год. Я бы хотел, чтобы наши руководители задумались. Из-за этого двоякого положения РФС не может решить вопрос об участии нашей сборной в Азиатской конфедерации. Но зачем уходить в Азию, если потом будет тяжело вернуться в Европу? Поэтому лучше подождать. Я надеюсь, что сегодняшнее выступление представителей ФИФА и УЕФА — очередное приветствие нашей федерации футбола», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 22 июня 2023
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