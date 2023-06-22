Игрок сборной Ирака Зидан Икбал объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Игрок сборной Ирака Зидан Икбал официально объявил о своём уходе из «Манчестер Юнайтед».
«Эмоции часто невозможно выразить словами, но я попробую. «Манчестер Юнайтед» был моим домом с тех пор, как мне исполнилось пять лет. Вместе с моей семьёй этот клуб сделал меня таким, какой я есть сейчас. У меня была возможность поиграть с товарищами по команде, которых я теперь всегда буду называть друзьями, и поработать с тренерами, которые всегда меня поддерживали самыми разными способами. Слишком много людей, которых нужно поблагодарить. Физиотерапевты, учителя, диетологи, сотрудники службы безопасности, тренеры и все остальные – все они сделали из меня игрока, которым я являюсь сегодня. Они знают, как много значат для меня и моей семьи. Мы будем всегда благодарны.
Представлять «Манчестер Юнайтед» в Европе – одна из самых больших наград, которые можно получить за всю свою карьеру. Люди не осознают, сколько труда и самоотдачи требуется для того, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Фанаты были потрясающи. Вы всегда дарили любовь и поддержку мне и моей семье. Поверьте, это не осталось незамеченным или недооценённым. Я всегда был болельщиком «Юнайтед» и всегда любил этот клуб.
Настало время уйти и принять новый вызов. Это то, чего я не могу дождаться, и я приму его с тем же уровнем желания, решимости и самоотдачи, которые привели меня так далеко в моей карьере. Это прекрасная возможность, и я не могу дождаться нового начала», — написал Икбал в своём «твиттере».
- 22 июня 2023
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