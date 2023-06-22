Владельцы «Челси» выкупили акции «Страсбурга»

Владельцы «Челси», управляющие консорциумом Clearlake Capital, выкупили акции французского футбольного клуба «Страсбург», сообщает RMC Sport.

«Сегодняшнее соглашение начнёт новую главу в истории «Страсбурга». Руководители консорциума Clearlake Capital обязуются стабильно инвестировать в рост нашего клуба, включая первую команду и академию, в продолжение проекта, который начал Марк Келлер, который останется президентом клуба, управляя нынешней командой менеджеров», — говорится в официальном заявлении «Страсбурга».

По информации журналиста Бена Джейкобса, владельцы «Челси» приобрели контрольный пакет акций французского клуба (около 100%). Сумма покупки составила примерно € 75 млн. Женская команда «Страсбурга» также стала частью сделки между клубами.