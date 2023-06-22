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Гладилин: снятие бана с России — дело небыстрое. Но движение есть — это хороший посыл

Гладилин: снятие бана с России — дело небыстрое. Но движение есть — это хороший посыл
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал заявления представителей ФИФА и УЕФА, которые присутствовали сегодня, 22 июня, на конференции Российского футбольного союза.

«Снятие бана с российского футбола — дело небыстрое. На конференции РФС были не руководители ФИФА и УЕФА, а простые клерки, которые просто озвучили позиции организаций. Но движение есть — это уже хороший посыл. Однако это всё-таки не те люди, которые могли бы принять решения.

Сложно сказать, когда Россия вернётся на международную арену. Работа ведётся — надо подождать», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, санкции в отношении отечественного спорта были введены в марте 2022 года.

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