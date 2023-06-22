Чанов: Марио Фернандес нужен нынешнему ЦСКА. Я очень рад, что он возвращается

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на новость о возвращении Марио Фернандеса в армейский клуб.
«Фернандес нужен нынешнему ЦСКА. Он как игрок и как человек не совсем настоящий бразилец, потому что не ленится, всегда улыбается. Очень рад, что он возвращается. Марио всегда оптимистичный и дружелюбный человек. Он на сто процентов выкладывался, играя за ЦСКА. Я только за его возвращение.
Мы же не знаем, на какой позиции видят тренеры Марио и Гаича. Может, кого-то переведут выше. Если говорить в общем, то для ЦСКА Марио — это усиление. Думаю, возвращение обсуждалось с главным тренером, значит, им всё понятно» — приводит слова Чанова «РБ Спорт».
Напомним, в составе ЦСКА Марио Фернандес трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок и один раз Кубок страны. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- 22 июня 2023
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