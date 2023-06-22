Франция — Италия: стартовые составы команд на матч молодёжного ЧЕ-2023

В четверг, 22 июня, состоится матч 1-го тура группы D молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором сразятся сборные Франции и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Клуж-Арена» в Клуж-Напоке, Румыния. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Аллардом Линдхутом (Нидерланды).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало игры – в 21:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы:
Франция: Шевалье, Калюлю, Баде, Люкеба, Нкунку, Какере, Тюрам, Коне, Барколя, Гуири, Калимуэндо Муинга.
Италия: Карнесекки, Белланова, Околи, Пирола, Скальвини, Удогие, Риччи, Ровелла, Тонали, Пеллегри, Камбьяги.
Соперниками французов и итальянцев по группе D являются национальные команды Норвегии и Швейцарии.
Действующий победитель молодёжного чемпионата Европы — сборная Германии. Два года назад немецкая команда одолела в финале Португалию со счётом 1:0. Франция в том розыгрыше уступила Нидерландам в четвертьфинале (1:2), а Италия на той же стадии была бита португальцами — 3:5.
Свой предыдущий официальный матч — со сборной Украины в июне прошлого года — Франция сыграла вничью (3:3). Молодёжная сборная Италии разгромила Ирландию — 4:1.
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