Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил слова представителей ФИФА и УЕФА о возвращении России на мировую арену
«Сейчас каждый футболист мечтает о том, чтобы российский футбол вернулся на международную арену. Инициатива по снятию запрета исходит от представителей ФИФА и УЕФА? Это означает, что появился сдвиг в лучшую сторону. Будем надеяться, что это произойдёт как можно быстрее. Все, в том числе и болельщики, соскучились по выступлению наших команд в европейских турнирах. Лига чемпионов, Лига Европы – не имеет значения, какой именно турнир. Главное – играть на международном уровне», – сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что видит оптимизм в последних действиях чиновников УЕФА по возвращению российских команд в главные европейские турниры.
- 22 июня 2023
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