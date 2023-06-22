Александр Мостовой: слова представителей ФИФА и УЕФА на заседании РФС сказаны для галочки

Бывший полузащитник «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал заявления представителей ФИФА и УЕФА, которые присутствовали сегодня, 22 июня, на конференции Российского футбольного союза.
«Верю ли, что бан с российского футбола скоро снимут? Как мы понимаем, до 2024 года ничего не снимут: уже начались отборочные игры сборных, и мы в них не участвуем. Это и в прошлом году понятно было, когда только нас забанили. Поэтому до 2024 года нас вряд ли вернут на международную арену. Мне кажется, что слова представителей ФИФА и УЕФА сказаны для галочки.
Перспективы возвращения России через год? Если бы не было того, что сейчас происходит, было бы намного проще ответить. А так о каких перспективах говорить, когда вне футбольной жизни такое происходит?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 22 июня 2023
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
22:00
-
21:57
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:30
-
21:26
-
21:25
-
21:11
-
21:10
-
20:58
-
20:57
-
20:54
-
20:48
-
20:48
-
20:45
-
20:40
-
20:39
-
20:30
-
20:20
-
20:15
-
20:03
-
19:59
-
19:50
-
19:47
-
19:45
-
19:38
-
19:20
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:03