Маркус Тюрам не перейдёт в «ПСЖ» — Романо

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам не присоединится к «ПСЖ» этим летом на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, французского форварда полностью удовлетворило последнее финансовое предложение от «Милана». Игрок принял решение выйти из переговоров с «ПСЖ». Представители «россонери» уверены в том, что им удастся договориться о соглашении с 25-летним нападающим в ближайшее время.
В сезоне-2022/2023 на счету Тюрама 32 матча за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с мёнхенгладбахским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.
Ранее сообщалось о желании предполагаемого тренера «ПСЖ» Луиса Энрике видеть в своей команде Тюрама.
- 22 июня 2023
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