Канте опубликовал прощальное письмо для фанатов «Челси»

Полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте попрощался с фанатами «Челси» после своего ухода из лондонского клуба на правах свободного агента.

«Прощай, «Челси»! Пришло время открыть новую главу в моей карьере. Однако сначала я хочу поблагодарить великую и замечательную семью «Челси».

Болельщики, игроки, директора, тренеры, медицинский персонал – все, кто поддерживал меня на протяжении последних семи сезонов в этом легендарном клубе — спасибо вам! Так много приятных воспоминаний, так много побед и титулов, завоёванных вместе с вами. Благодарю вас от всего сердца. Знайте, я никогда вас не забуду», — написал Канте в социальных сетях.

Напомним, французский хавбек выступал за «Челси» с 2016 год. С лондонским клубом Канте завоевал шесть трофеев. Ранее форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема поприветствовал соотечественника в новой команде.