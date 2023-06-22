Стала известна заявка женской сборной США на предстоящий чемпионат мира по футболу

Главный тренер женской сборной США Влатко Андоновски огласил заявку команды на предстоящий чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает ESPN. Состав американской национальной команды на первенство планеты выглядит следующим образом:
Вратари: Обри Кингсбери, Кейси Мёрфи, Алисса Нейхер.
Защитники: Алана Кук, Кристал Данн, Эмили Фокс, Наоми Гирма, София Уэрта, Келли О'Хара, Эмили Соннетт.
Полузащитники: Саванна Демело, Джули Эртц, Линдси Хоран, Роуз Лавелль, Кристи Мевис, Эшли Санчес, Энди Салливан.
Нападающие: Алекс Морган, Меган Рапино, Тринити Родман, София Смит, Алисса Томпсон, Линн Уильямс.
Чемпионат мира среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Четыре года назад американки выиграли турнир, одолев в решающем матче сборную Нидерландов со счётом 2:0 благодаря голам Рапино и Лавелль.
- 22 июня 2023
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